محافظ قنا ورئيس هيئة تنمية الصعيد يوقعان بروتوكول تعاون مشترك لاستكمال المشروعات المتعثرة

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
وقع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد اليوم الاثنين بروتوكول تعاون مشترك لاستكمال المشروعات المتعثرة ( صناعية، زراعية، تعدينية خدمية ) وتذليل كافة المعوقات لتنفيذ المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بالمحافظة جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأشار الداودي إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من المحافظة والهيئة لوضع آلية التنفيذ للمشروعات المزمع إقامتها او استكمال الجاري منها بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأكد على ان بروتوكول التعاون يأتي في إطار السياسة العامة للدولة وتوجيهات القيادة السياسية في البلاد بضرورة التعاون بين الوحدات الحكومية والوزارات المختلفة وتوحيد الجهود وتعظيم العائد من الموارد المتاحة حتى يحدث التكامل في العمل وينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحسين مستوى معيشتهم خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

ومن جانبه قال اللواء سامى الشناوى إن هيئة تنمية الصعيد هيئة عامة خدمية تهدف إلى تنمية إقليم الصعيد بصفة عامة والتي تعد قنا إحدى محافظاته من خلال رفع المستوى الخدمي بها لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدمية وإقامة مشروعات تنموية ذات كثافة عالية للأيدي العاملة مؤكدا أن الهيئة تعمل على الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة.

أخبار تهمك

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يعلن تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ حوالي 22 ساعة

النيابة تحيل سائق توك توك اغتصب زوجة والده للجنايات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 8 ساعات

مران الزمالك يشهد حضور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وفاة الموسيقار الياس الرحباني

منذ ساعتين

باتشيكو يطلب من إدارة الزمالك عدم تدخل لجنة الكرة في التشكيل

منذ ساعة و نصف

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

نجم الأهلي على أبواب الدوري التركي

منذ ساعة و 13 دقيقة

بشرى سارة في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتحرك لحسم بديل فرجاني ساسي

منذ ساعة

الأهلي يغلق مفاوضات سيرينو بعد ضم بواليا

منذ 33 دقيقة

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:03 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

01:29 م

نجم الأهلي على أبواب الدوري التركي

03:20 م

الزمالك يتحرك لحسم بديل فرجاني ساسي

03:31 م

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى