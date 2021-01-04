أحمد فهمي يشارك هنا الزاهد إحدى قصص مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"

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كشفت الفنانة هنا الزاهد عن مشاركة زوجها الفنان أحمد فهمي بطولة إحدى قصص مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر" .



ونشرت "هنا" صورة تجمعهما من الكواليس وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت "نورتني في أول وأهم خطوة بعملها في حياتي دلوقتي مسلسل حلوة الدنيا سكر.. شكرًا لأنك دايمًا عمودي الفقري.



تخوض الفنانة هنا الزاهد أولى بطولاتها المطلقة من خلال مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، والمسلسل يضم تسع حكايات، كل حكاية مكونة من خمس حلقات، وتحمل الحكاية الأولى عنوان "9 خطوات لقلب الرجل"، وتكون أغلب المشاهد بينها وبين الفنان محمد الكيلاني الذى يعمل معها في نفس الشركة.



والمسلسل فكرة يسرى الفخراني، إخراج خالد الحلفاوي، والحكاية الأولى بطولة هنا الزاهد، محمد الكيلاني، حنان سليمان، جيلان علاء، ليلى عز العرب، ياسمين رحمي، بسنت النبراوي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.



والمسلسل من تأليف إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام اسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وفكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني مسئول الإنتاج الدرامي بالمتحدة للخدمات الإعلامية.

