الأهلي يغلق مفاوضات سيرينو بعد ضم بواليا

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع صن داونز بشأن ضم الأوروجواياني سيرينو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


وقال المصدر في تصريحات خاصة، أن الأهلي أغلق ملف التعاقد مع الأجانب بعد ضم والتر بواليا من الجونة خلال الأيام القليلة الماضية.


وأضاف، أن اللاعب الأوروجويانى طالب مسؤولي الأهلي بعدم التخلي عن ضمه، بعد أن تنازل عن 650 ألف دولار من مستحقاته لفريقه صن داونز من أجل انضمامه للأهلي، لكن المقابل المادي الذي طلبه الفريق الجنوب أفريقي هو من تسبب في فشل إتمام الصفقة.


وتعادل الأهلي سلبا مع وادي دجلة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في خامس جولات الدورى العام.

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