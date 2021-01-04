عبد الغفار: 10 مستشفيات جامعية لعزل الأطفال المصابين بكورونا (فيديو)

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن هناك ما يقرب من 10 مستشفيات جامعية تم تخصيصها لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا، إلى جانب وجود وحدات مخصصة لعزل الأطفال بباقي المستشفيات الجامعية والتي يبلغ عددها 115 مستشفى.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن متوسط إصابات الاطفال في مصر خلال الموجة الأولى كانت 5-10% من إجمالي الإصابات، و99% منهم يكون بدون أعراض أو بأعراض خفيفة، وتكون أثار الإصابة المرضية على الطفل بسيطة جدًا.

وتابع أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن تخصيص وحدات لعزل الأطفال لوجود أطفال مصابة بأمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي، أو المصابين بعيوب خلقية في القلب، أو المصابين بأمراض وراثية تتعلق بالتمثيل الغذائي، وهؤلاء الأطفال حال إصابتهم بكورونا يحتاجوا للعزل بالمستشفيات، بينما غالب الإصابات بين الأطفال تحتاج لعزل منزلي فقط، لافتًا إلى أن هناك عيادات فرز مصابي كورونا تعمل على مدار الساعة وتتولى مسئولية مناظرة الطفل لتحديد ما إذا كان بحاجة لدخول المستشفى أم يتم علاجه داخل المنزل، موضحًا ان هناك برتوكول لعلاج كورونا خاص بالأطفال.

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