الانتهاء من انشاء كوبرى سطحي بقرية "دمسنا" بتكلفة 21 مليون حنيه بالبحيرة (صور)

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قام اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بتفقد مشروع انشاء كوبرى سطحي للسيارات بقرية دمسنا بأبوحمص بطول 50 متر وعرض 11 متر للربط بين الطريق الزراعي وطريق ابوحمص ابوهواش، حيث يخدم زمام الوحدة المحلية لقريتي دمسنا وبسنتواى بأبوحمص وزاوية غزال بدمنهور، حيث تم الإنتهاء منه بنسبة 100% من أعمال الكوبرى بتكلفة قدرها 21 مليون جنيه، وسيساهم في سهولة التنقل وتوفير الكثير من الوقت والجهد.



وأكد محافظ البحيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يحرص على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين فى شتى القطاعات وتقديم كافة أوجه الدعم لكافة مشروعات البنية الأساسية والتحتية.



شارك في الافتتاح كلا من المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، واللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبو حمص، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.