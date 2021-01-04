مران الزمالك يشهد حضور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:49 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
خاض لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام.

وشهد المران، تواجد سيف مصطفى العماري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، وذلك لمؤازرة الفريق الكروي قبل مواجهة طلائع الجيش يوم 9 من شهر يناير الجاري.

وفي سياق أخر، عقد باتشيكو  جلسة سريعة مع اللاعبين لتوضيح بعض النقاط الفنية والجمل التكتيكية والخططية المقرر تطبيقها خلال المران، كما طالب اللاعبين بضرورة مواصلة العمل الجاد.

وتواجد في  تدريب الزمالك 19 لاعبا بعدما قرر الجهاز الفني أن يكون مران اليوم “اختياري” حيث تمنح الحرية للاعبين بحضوره من عدمه، وأدى لاعبو الفريق بعض التدريبات التأهيلية بالركض حول الملعب وبعدها خضع اللاعبون لحصة تدريبات بدنية تحت إشراف بيدرو مدرب الأحمال.

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