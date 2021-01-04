غدا.. الكنيسة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد المجيد

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
أعلنت رئاسة الطائفة الأنجيلية استقبال السادة الإعلاميين غدا الثلاثاء ٥ يناير من الساعة السادسة والنصف، لإحتفال الطائفةِ الإنجيلية بعيد الميلادِ المجيدِ، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وحضور مندوب عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والسادة أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، بدونِ حضور شعبي، بكنيسة قصر الدوبارة، ويأتي ذلك نظرًا للظروفِ الحالية التي تعاني منها البلاد من تحديات انتشار فيروس كورونا.

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