صابر الرباعي ينعى الموسيقار الراحل الياس رحباني عبر "تويتر"





في سياق متصل، توفى منذ قليل الموسيقار الياس الرحبانى متاثرا بالاصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك عن عمر ناهز الـ83 عاما.





ويعتبر الموسيقار الراحل إلياس الرحباني الأخ الأصغر لشقيقين هما عاصي ومنصور الرحباني، والمطربة اللبنانية فيروز هي زوجة شقيق إلياس الرحباني عاصي الرحباني.





وغنت فيروز العديد من الأغاني من تلحين وتأليف إلياس الرحباني، مثل «يالور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا اخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون».



أعرب النجم صابر الرباعي، عن حزنه الشديد لوفاة الموسيقار الكبير الياس رحباني، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".حيث نشر صابر الرباعي، صورة للراحل وكتب عليها قائلًا:" عزائنا للبنان والعالم العربي أجمع في وفاة الموسيقار الكبير إلياس الرحباني.. ستبقى موسيقاك خالدة في الأذهان".