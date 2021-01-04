الونش والمثلوثي يشاركان في مران الزمالك

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
حرص محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على المشاركة في مران الفريق الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجلية.

وفضل "الونش" التواجد في تدريبات الفريق وعدم الحصول على راحة سلبية على الرغم من منح الجهاز الفني الحرية للاعبين بحضور التدريب من عدمه.
 
كما شارك الدولي التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن الفريق في المران كاملا، وظهر بمستوى جيد حيث يسعى اللاعب إلى الوصول لأعلى فورمة بدنية وفنية من أجل التواجد بالتشكيلة الأساسية للفريق.


ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.

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