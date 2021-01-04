استمرار التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات برلمان شباب مصر بكفر الشيخ

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي

شهدت محافظة كفرالشيخ، استمرار ماراثون ثانى أيام عملية التصويت الإلكترونى بالمرحلة الثانية من انتخابات برلمان شباب مصر 2020 تحت شعار «كن قياديا.. كن مؤثرا»، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،وبإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة،وبدأ الناخبون في التوافد طبقا للموعد المحدد لفتح اللجان الفرعية في العاشرة صباحا ويستمر التصويت فيها حتى الخامسة مساء مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل المقر الانتخابي بالإدلاء بصوته.

وقال الدكتور عزت محروس، يتنافس في إنتخابات برلمان شباب مصر 125 مرشحا في 4 دوائر داخل 12 مقرا للحصول على 68 مقعدا، مؤكدا على اتباع الإجراءات والضوابط الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى للحفاظ على سلامة المشاركين، حيث لن يتم السماح بدخول المقر الانتخابي لمن يخاف ذلك.

وأوضح محروس،أنه تم إعداد شاشات الكترونية للعملية الانتخابية متضمنة المرشحين على المقاعد الفردية والقائمة، وتم تقسيم المحافظة إلى 4 دوائر انتخابية للفردى ودائرة واحدة للقائمة، وتتم عملية التصويت الإلكترونى خلال يومى 3_4 يناير 2021، بالإضافة إلى تدريب مسئولي برلمان الشباب بالمديريات على كيفية التصويت الالكتروني من خلال اتمام العملية الانتخابية وأوراق الترشيح والطعون الانتخابية والدعاية الانتخابية وكيفية الادلاء بالاصوات من خلال توجه المشاركين ممن لهم حق التصويت إلى المقرات الانتخابية بكل دائرة للإدلاء بأصواتهم إلكترونيا.

وأضاف الدكتور عزت محروس، تم فتح باب الترشح لانتخابات برلمان الشباب "إلكترونيا" تحت شعار "كن قياديًا.. كن مؤثرًا" كنموذج محاكاة مجلس النواب (نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية) كتجربة أولى لخلق قنوات اتصال،وإكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وثقافيا مهما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر 2030. مشيرا إلى أن العملية الانتخابية تتم بنظاميها الفردى والقائمة، حيث إن عدد مقاعد الفردى " 33 " مقعدا بينما مقاعد القائمة " 35 " مقعدا وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط، الفصل التشريعي مكون من دور انعقاد (عامين)، على أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد.

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