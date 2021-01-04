نجم الأهلي على أبواب الدوري التركي

أصبح نجم الأهلي قاب قوسين أو أدنى، من الإنتقال للدوري التركي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.









وكشف مصدر مقرب من لجنة التسويق بالقلعة الحمراء، أن السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي، أصبح على أعتاب الإنضمام لفريق أنقرة جوجو التركي، على سبيل الإعارة.









وأشار أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلي، إلى أن فريق أنقرة جوجو التركي يستعد للإعلان عن استعارة «بادجي» من الأهلي لمدة 6 شهور.









وأضاف أن الإعلان عن الصفقة سيكون يوم 5 يناير الجارى، بعد فتح القيد في الدوري التركي، مؤكدًا أن قيمة إعارة اللاعب السنغالي تصل إلى 250 ألف دولار، مع أحقية الشراء.









يُذكر أن فريق الأهلي تعادل سلبيًا بدون أهداف مع وادي دجلة في المباراة التي جمعت الفريقين في خامسة جولات الدوري العام على ملعب السلام.