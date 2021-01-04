تراجع مؤشر سوق البحرين المالي في ختام تعاملات اليوم

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:10 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق  بنسبة 0.44% خاسراً 6.48 نقطة ليغلق عند مستوى 1483.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 384.7 ألف دينار بحرينى.


 وهبط بسوق البحرين اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 24.86% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.66%، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.91%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 4.71% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.21% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.13% ،فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.13% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.62%، كما صعد سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.37%.

أخبار تهمك

ساسي يثير الغضب داخل الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ ساعتين

مسحة طبية جديدة لعمرو السولية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة و 26 دقيقة

باتشيكو يطلب من إدارة الزمالك عدم تدخل لجنة الكرة في التشكيل

منذ نصف ساعة

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

النيابة تحيل سائق توك توك اغتصب زوجة والده للجنايات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

منذ ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 6 ساعات

الموت يفجع صلاح عبد الله

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة الموسيقار الياس الرحباني

منذ ساعة

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ حوالي 21 ساعة

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:03 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

01:29 م

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

09:00 ص

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

07:59 م

النيابة تحيل سائق توك توك اغتصب زوجة والده للجنايات

01:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى