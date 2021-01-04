تراجع مؤشر سوق البحرين المالي في ختام تعاملات اليوم

أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.44% خاسراً 6.48 نقطة ليغلق عند مستوى 1483.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 384.7 ألف دينار بحرينى.







