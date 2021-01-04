جوارديولا يدافع عن لاعب مانشستر سيتي

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
دافع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن لاعب الفريق، بعدما انتهك بروتوكولات كوفيد-19 عشية العام الجديد.

واعتذر الفرنسي بنجامين ميندي عن انتهاكه اللوائح، بعدما استضاف سهرة ضمت على الأقل ثلاثة أشخاص آخرين خارج منزله.

ووفقا لإرشادات الحكومة البريطانية، لا يسمح لهؤلاء الذين يعيشون في مناطق قيود المستوى الرابع بالاختلاط مع آخرين خارج منازلهم.

وأبلغ جوارديولا الصحفيين بعد الفوز 3-1 على تشيلسي أمس الأحد "نصدر أحكاما في المعتاد في هذا المجتمع، لكن المجتمع سيكون أفضل إذا حكمنا على أنفسنا، لا أبرئه فقد انتهك اللوائح، لكن لا تعطوا الكثير من الدروس للآخرين".

وتأتي تعليقات المدرب الإسباني بعدما انتقد لاعبون سابقون وحاليون ميندي ولاعبين آخرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، لعدم تصرفهم كمثل أعلى وقالوا إن الأندية بحاجة لأن تكون أكثر قوة وتفرض عقوبات.

وأبلغ كيرتس ديفيز مدافع ديربي كاونتي هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا يمكن أن يقول النادي سنتعامل مع الأمر داخليا، ثم يشركونهم في المباريات. حتى ترسل رسالة حقيقية، عليك استبعادهم من الفريق".

وأكد جوارديولا إن اللاعبين لا يجب أن يتم وضعهم في مكانة عالية لأنهم مثل أعلى.

وتابع "لديهم المسؤولية نفسها مثل الجميع، ميندي يدرك أنه ارتكب خطأ كبيرا، لكن الأمر ينتهي عند هذا الحد".

وجلس ميندي على مقاعد البدلاء في مباراة تشيلسي، ولعب سيتي بدون كايل ووكر وجابرييل جيسوس وفيران توريس والحارس إيدرسون لإصابتهم بفيروس كورونا.

أخبار تهمك

باتشيكو يطلب من إدارة الزمالك عدم تدخل لجنة الكرة في التشكيل

منذ نصف ساعة

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

منذ حوالي 3 ساعات

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة الموسيقار الياس الرحباني

منذ ساعة

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة و 26 دقيقة

ساسي يثير الغضب داخل الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

النيابة تحيل سائق توك توك اغتصب زوجة والده للجنايات

منذ أقل من ساعتين

الموت يفجع صلاح عبد الله

منذ أقل من ساعتين

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ ساعتين

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

منذ ساعة

بشرى سارة في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ حوالي 20 ساعة

مسحة طبية جديدة لعمرو السولية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:03 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

01:29 م

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

09:00 ص

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

07:59 م

النيابة تحيل سائق توك توك اغتصب زوجة والده للجنايات

01:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى