ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.8% في ختام تعاملات اليوم

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:06 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 2.89% رابحاً 72.61 نقطة ليغلق عند مستوى 2579 نقطة، وبلغ حجم التداول 265.8 مليون سهم محققة ما قيمته 437 مليون درهم من خلال تنفيذ 5131 صفقة لعدد 35 سهماً.

 وصعدت 7 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.87%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.82%، يليه قطاع البنوك بنسبة 2.71%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.08%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.05%، ثم قطاعي التأمين والخدمات بنسبة 0.23%، 0.20%، على التوالي.
 
وقفز 23 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 5.30%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5.14%، فيما تراجعت 8 أسهم، على رأسها سهم شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 4.94%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.83%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 36.4 مليون ورقة بقيمة 135 مليون درهم.

أخبار تهمك

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ حوالي 21 ساعة

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

الموت يفجع صلاح عبد الله

منذ أقل من ساعتين

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ ساعتين

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

منذ ساعة

مسحة طبية جديدة لعمرو السولية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يطلب من إدارة الزمالك عدم تدخل لجنة الكرة في التشكيل

منذ نصف ساعة

عاجل.. وفاة الموسيقار الياس الرحباني

منذ ساعة

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة و 26 دقيقة

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ حوالي 20 ساعة

النيابة تحيل سائق توك توك اغتصب زوجة والده للجنايات

منذ أقل من ساعتين

ساسي يثير الغضب داخل الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:03 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

01:29 م

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

09:00 ص

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

07:59 م

النيابة تحيل سائق توك توك اغتصب زوجة والده للجنايات

01:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى