ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.8% في ختام تعاملات اليوم

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.89% رابحاً 72.61 نقطة ليغلق عند مستوى 2579 نقطة، وبلغ حجم التداول 265.8 مليون سهم محققة ما قيمته 437 مليون درهم من خلال تنفيذ 5131 صفقة لعدد 35 سهماً.





وصعدت 7 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.87%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.82%، يليه قطاع البنوك بنسبة 2.71%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.08%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.05%، ثم قطاعي التأمين والخدمات بنسبة 0.23%، 0.20%، على التوالي.