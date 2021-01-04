بأولي جلسات 2021.. بورصة الكويت تنهي تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، في أولى تعاملات جلسات عام 2021، علي تباين بأداء المؤشرات إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% خاسراً 9.97 نقطة ليغلق عند مستوى 5536.07 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% خاسراً 18.74 نقطة ليغلق عند مستوى 6032.33 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% رابحاً 8.23 نقطة ليغلق عند مستوى 4560.66 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.13% رابحاً 5.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4642.17 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 234.1 مليون سهم بقيمة 30.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8393 صفقة.



