بأولي جلسات 2021.. بورصة الكويت تنهي تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:05 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، في أولى تعاملات جلسات عام 2021، علي تباين بأداء المؤشرات  إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% خاسراً 9.97 نقطة ليغلق عند مستوى 5536.07 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% خاسراً 18.74 نقطة ليغلق عند مستوى 6032.33 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% رابحاً 8.23 نقطة ليغلق عند مستوى 4560.66 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.13% رابحاً 5.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4642.17 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 234.1 مليون سهم بقيمة 30.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8393 صفقة.

 وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت ، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.45%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.04%، يليه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.01%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.36%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.15%، ثم قطاعي الصناعات والموارد الأساسية بنسبة 0.06%.

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