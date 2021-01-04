تدريبات تأهيلية لحسام أشرف وأسامة فيصل

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
أدى الثنائي حسام أشرف وأسامة فيصل لاعبا الفرق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة، بعد تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا.
  
وقرر الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك مشاركة الثنائي في التدريبات الجماعية بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية الثانية التأكيدية للكشف عن فيروس كورونا، والتى جاءت سلبية.

ويذكر  أن أسامة فيصل وحسام أشرف تعرضا للإصابة بفيروس كورونا خلال تواجدهما بمعسكر منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا في تونس.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام.

والجدير بالذكر أن الفريق افتتح مشواره في بطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله، وبعدها فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على إنبي بهدفين لهدف.

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