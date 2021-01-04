تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الشباب في البطولة العربية

يستعد الاتحاد لخوض قمة نارية أمام فريق الشباب، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.





ومن المقرر أن ينطلق اللقاء الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة عشر بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.





وستنقل المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ksa sport، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات كأس العرب للأندية.





وفيما يلي التشكيل المتوقع للاتحاد في مواجهة الشباب:-





حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد حجازي، مهند الشنقيطي، سعود عبد الحميد، عمر هوساوي

خط الوسط: برونو هنريكي، كريم الأحمدي

خط الوسط الهجومي: رومارينيو، جاري رودريجيز، عبد الرحمن العبود

خط الهجوم: ألكسندر بريوفيتش



