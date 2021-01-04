البورصة تحقق أرباح طفيفة بنهاية التعاملات وسط هبوط مؤشراتها

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع جماعي للمؤشرات، مع إستمرار مبيعات الاجانب على معظم القياديات و التجارى الدولى مقابل مشتريات هزيلة من المؤسسات المحلية و العربية مع تراجع نشاطها لاقل من 25% و غياب نسبي للأجانب مع موسم الإجازات و الاعياد .









وربح رأس المال السوقي 116 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 653.453 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 10813 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2234 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13225 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4170 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 2143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 3096 نقطة.





وسجلت البورصة اليوم تداولات بحوالي 1.1 مليار جنيه وبأحجام تداول وصلت الي 425.4 مليون ورقة مالية منفذة علي عدد 39.6 ألف ورقة مالية.





وتم التداول علي 187 شركة ارتفع منها 42 شركة وتراجع 97 شركة ، فيما إستقر حوالي 48 شركة.





وسجلت مبيعات المصريين بالبورصة المصرية اليوم حوالي171.2 مليون جيه ، فيما سجل الأجانب والعرب مشتريات هزيلة بحوالي 99.7 مليون جنيه و71.5 مليون جنيه.