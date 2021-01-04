حمو بيكا يهنئ جمهوره بالعام الميلادي الجديد 2021

الإثنين 04/يناير/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
هنأ مؤدي المهرجانات حمو بيكا جمهوره ومحبيه بالعام الميلادي الجديد 2021 .


ونشر بيكا صورة جديدة له برفقة نور التوت عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ووجه صورة لمتابعيه وكتب : كل سنة وأنتو طيبين وكل سنة وانتو بخير وسعادة وإن شاء الله بداية سنة تكون حلوة وخير علينا كلنا.


يشار أن حمو بيكا يستعد لطرح أغنية "وسع للبطل " وهي ديو مشترك مع المطربة سكر ، وهي من كلمات إسلام كابونجا وألحان وتوزيع فيجو الدخلاوي وإخراج الكليب نبيل مكاوي، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.


والجدير ذكره أن حمو بيكا طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "أنتي معلمة" والتي يشاركه بغنائها المطرب عمر كمال، وحققت الأغنية مشاهدات قياسية بعد فترة وجيزة من طرحها.

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