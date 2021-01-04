الإنجيلية تحتفل غدا بعيد الميلاد المجيد

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تحتفل الطائفة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء غدٍ الثلاثاء، بعيد الميلادِ المجيدِ، بكنيسة قصر الدوبارة.



ويقتصر للاحتفال على حضور مندوب عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، بدونِ حضور شعبي، وذلك نظرًا للظروفِ الحالية التي تعاني منها البلاد من تحديات انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في فيديو له: «عام 2020 من الأعوام الصعبة ورسالة الميلاد هي رسالة الطمأنينة في هذا الوقت الصعب، دعونا نتمسك بكلمة الله التي تحمل رجاءً أغنى بكثير من التحديات التي نواجهها، وتابع أصلي أن نراجع حياتنا وعلاقتنا مع الله وأننا نعلن يا رب أننا لك، ولغيرك لن نكون، والميلاد ليس فقط فرصة لتوبة شخصية بل أيضًا فرصة لعمل الرحمة للذين يحتاجون أمل، وأصلي أن يحفظ الله بلادنا وأن يعطي حكمة للرئيس والحكومة».



وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح