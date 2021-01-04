أستاذ طاقة: تحويل المركبات للغاز يساهم في توفير العملة الصعبة (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم زهران، أستاذ الطاقة والبترول، إن تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار والبنزين سواء كان للسيارات الخفيفة أو النقل والأتوبيسات فكرة جيدة جدًا.





وأضاف "زهران"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الاخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن مردود هذا المشروع ليس فقط على البيئة في استخدام الطاقة النظيفة، ولكن أيضًا لها مردود في توفير السولار والبنزين الذي يتم استيراده من الخارج مما يساهم في توفير العملة الصعبة.





وتابع أستاذ الطاقة والبترول، أن زيادة محطات الغاز الطبيعي على الطرق يساهم في تشجيع المواطنين على التحويل للغاز الطبيعي، منوهًا بأن أسعار الغاز في المركبة أقل من البنزين، مشددًا على أن جميع استهلاك السيارات والاستخدام المنزلي والتجاري المنزلي من الغاز الطبيعي لا يتعدى 2% من إنتاج الغاز في مصر، ونسعى للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي الموجود لدينا بوفرة لتوفير الوقود.





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في ظل المشروعات القومية التنموية التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، الذي افتتحه اليوم الاثنين، للتوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي.





يشهد المعرض، إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.





يستهدف المعرض التعريف ببرامج التمويل المتاحة في إطار مبادرة تحويل السيارات لطاقة الغاز، وكذلك التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وعرض التعاون المشترك بين الشركات المنتجة والقطاع الحكومي لدعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير في مجال السيارات العاملة بالغاز، كما يعرض الخطوات المتخذة لتأسيس البنية التحتية اللازمة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز.





كما يطرح المعرض أيضًا أحدث ما تم التوصل إليه في تلك الصناعة خاصة ما يتعلق بمعالجة كافة الشواغل والتساؤلات الخاصة بتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز.



