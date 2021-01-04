أيتن عامر تغازل جمهورها بصورة أنيقة عبر إنستجرام









وظهرت أيتن بالصورة جميلة كعادتها مرتدية چيب قصيرة باللون الأبيض ونسقت معه شميز باللون الأسود ، ووضعت ميكب هادئ متناسب مع إطلالتها ، ولاقت الصورة تفاعل الكثير من جمهورها.





وفي سياق آخر، تُشارك آيتن عامر حاليًا في مسلسل "سكن البنات"، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، هاجر الشرنوبي، حجاج عبد العظيم، محسن صبري، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، منة فضالي، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

غازلت الفنانة أيتن عامر جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.