أيتن عامر تغازل جمهورها بصورة أنيقة عبر إنستجرام

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
غازلت الفنانة أيتن عامر جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت أيتن بالصورة جميلة كعادتها مرتدية چيب قصيرة باللون الأبيض ونسقت معه شميز باللون الأسود ، ووضعت ميكب هادئ متناسب مع إطلالتها ، ولاقت الصورة تفاعل الكثير من جمهورها. 


وفي سياق آخر، تُشارك آيتن عامر حاليًا في مسلسل "سكن البنات"، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، هاجر الشرنوبي، حجاج عبد العظيم، محسن صبري، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، منة فضالي، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

أخبار تهمك

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ ساعتين

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

منذ ساعة

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ حوالي 21 ساعة

بشرى سارة في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

الموت يفجع صلاح عبد الله

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة الموسيقار الياس الرحباني

منذ ساعة

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ حوالي 20 ساعة

النيابة تحيل سائق توك توك اغتصب زوجة والده للجنايات

منذ ساعتين

باتشيكو يطلب من إدارة الزمالك عدم تدخل لجنة الكرة في التشكيل

منذ 34 دقيقة

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

ساسي يثير الغضب داخل الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مسحة طبية جديدة لعمرو السولية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:03 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

01:29 م

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

09:00 ص

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

07:59 م

النيابة تحيل سائق توك توك اغتصب زوجة والده للجنايات

01:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى