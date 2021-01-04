نيافة الأنبا باسيليوس يزور كنيسة السيدة العذراء بالحواصلية

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
زار أمس الأحد، الموافق ٣ يناير، صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، كنيسة السيدة العذراء بالحواصلية.
حيث ترأس نيافته صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب عمانوئيل، راعي الكنيسة، والشماس وائل.
فى سياق اخر تحتفل الطائفة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء غدٍ الثلاثاء، بعيد الميلادِ المجيدِ، بكنيسة قصر الدوبارة.

ويقتصر للاحتفال على حضور مندوب عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، بدونِ حضور شعبي، وذلك نظرًا للظروفِ الحالية التي تعاني منها البلاد من تحديات انتشار فيروس كورونا.

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