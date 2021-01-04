موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة 8 يناير المقبل.





وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 8 يناير القادم فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.





وكان النادي الاهلي تعادل أمام فريق وادي دجلة سلبيًا اللقاء الماضي، ويحتل الفريق المركز فى المركز الثانى 10 نقاط.





ويواجه الأهلي فريق سونيديب بطل النيجر ضمن مباريات إياب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا غدًا وكان الفريق حقق الفوز بهدف دون رد ذهابًا.



