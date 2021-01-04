كيف تستعد مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد؟

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في إطار الاستعدادات الجارية لإستضافة جمهورية مصر العربية بطولة كأس العالم لكرة اليد خلال الفترة من ١٣ حتي ٣١ يناير الجاري بمشاركة ٣٢ دولة.



قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ولفيف من قيادات الوزارة أمس بجولة تفقّدية اليوم بصالة (4) بمطار القاهرة الدولى لمتابعة اخر الاستعدادات لإستقبال الفرق الرياضية المشاركة في البطولة والشخصيات الهامة من الإتحاد الدولي لكرة اليد وكذا وسائل الاعلام من جميع دول العالم.



وترصد "الفجر" في السطور التالية استعدادات وزارة الطيران لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة اليد:



اخذ عينات pcr:



أكد الطيار محمد منار وزير الطيران، إنه يتم إتخاذ الإجراءات الإحترازية مع المشاركين في بطولة العالم لكرة اليد، حيث أنه يتم عمل المسحة للوفود القادمة من الخارج في الأتوبيس الذي يخرج من بوابة 27، بعد نزولهم من الطيارة للأتوبيس مباشرة.



تعقيم الباصات:





كشف وزير الطيران المدني أنه يتم تعقيم الباصات قبل دخول الوفود ومن ثم لمقر الإقامة دون أن يذهبوا للصالات لمنع الاحتكاك، كما أنه تم إجراء محاكاة لآخر الاستعدادات الاحترازية المتعلقة ببطولة العالم لليد.



التعاون بين الوزارات:



شدد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، على أنّ هناك تعاون تام بين جميع الوزارت، حيث تم مناقشة الإجراءات الاحترازية النهائية والإجراءات المطلوبة لاستقبال الوفود، مشيرًا الي أنّ وزارة الطيران تقوم باستقبال اللاعبين ونقلهم لعمل المسحات الطبية بالتعاون وزارة الصحة، والخروج من البوابة 27 المخصصة للاعبين والإداريين.



غرفة عمليات لمتابعة المستجدات



وأوضح وزير الطيران المدني أن هناك غرفة العمليات التي خصصتها الوزارة ممثلة فيها الجهات المشتركة في البطولة، لمتابعة كل المستجدات وحل المشكلات بشكل فوري، وهذه الغرفة تعمل على مدار الـ24 ساعة.



تناغم بين غرفة عمليات مطار القاهرة وبرج العرب



فيما أكد اللواء منتصر مناع، نائب وزير الطيران، أن هناك حرص على الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية بالتعاون مع وزارتي الصحة والداخلية، خاصة مطار القاهرة وبرج العرب، وهناك تعاون بين غرفة عمليات مطار القاهرة وبرج العرب بمشاركة الوزارات المعنية ممن يعملون بجهد في هذا الحدث العالمي الذي يمثل صورة مصر.



