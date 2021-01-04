ارتفاع واردات مصر من خام الذهب الخام

ارتفعت واردات مصر من أشكال خام الذهب غير النقدي بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث تضاعفت وارداته إلى 6.7 مليون دولار في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 3.7 مليون دولار في شهر أكتوبر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 3 ملايين دولار وبنسبة ارتفاع قدرها 79%.

وحلت الواردات المصرية من أشكال الذهب ضمن قائمة أكبر الواردات المصرية ارتفاعا في أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة واردات خامات الحديد ومركزاتها نحو 88.8 مليون دولار أكتوبر الماضي، مقابل 18.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 375.3%، يليها واردات النحاس ومصنوعاته وبلغت قيمتها 56.1 مليون دولار أكتوبر الماضي، مقابل 45.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 22.6%، ثم واردات المصاعد وروافع بلدوزرات 32.7 مليون دولار أكتوبر الماضي، مقابل 23.1 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 41.4%، كما بلغت قيمة واردات الفول العريض نحو 25.8 مليون دولار أكتوبر الماضي، مقابل 24.5 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نسبتها نحو 5.4%.

وذكرت النشـرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية أكتوبر الماضي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيـمة العجــز فى الميـزان التجارى بلغت 2.9 مليــار دولار خــلال شهر أكتوبر 2020، مقابل 4.1 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 28.8٪.