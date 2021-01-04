عاجل.. وفاة الموسيقار الياس الرحباني

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
 
أعلنت الفنانة كارول سماحة عن رحيل الموسيقار الكبير الياس الرحباني ، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 83 عام.


ونشرت كارول صورة للراحل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : رحل الآن كبير من بلادي وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبنانية وداعا ⁧‫الياس الرحباني ، شكرا لعطائك،ولوفائك لوطننا ⁧‫، أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان ، ‏أتقدم بأحر التعازي للعائلة الرحبانية أجمع وبالأخص نينا، جاد وغسان. 


وفي سياق منفصل طرحت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ ألبومها الميلادي الجديد كاملاً على يوتيوب بعدما شوّقت إليه جمهورها لعدة أسابيع.


وتضمن الألبوم 9 أغنيات ميلادية جاءت عناوينها كالتالي: من سنة لسنة، إيام الشتي، تعا نفرح تعا نمرح، سانتا، إرجع يا زمان، كل عيد وانت بخير حبيبي، بآخر الشارع، ياسوع جايي، ملك السلام(نشيد الأطفال).

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