عاجل.. وفاة الموسيقار الياس الرحباني





وفي سياق منفصل طرحت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ ألبومها الميلادي الجديد كاملاً على يوتيوب بعدما شوّقت إليه جمهورها لعدة أسابيع.





وتضمن الألبوم 9 أغنيات ميلادية جاءت عناوينها كالتالي: من سنة لسنة، إيام الشتي، تعا نفرح تعا نمرح، سانتا، إرجع يا زمان، كل عيد وانت بخير حبيبي، بآخر الشارع، ياسوع جايي، ملك السلام(نشيد الأطفال).



أعلنت الفنانة كارول سماحة عن رحيل الموسيقار الكبير الياس الرحباني ، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 83 عام.ونشرت كارول صورة للراحل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : رحل الآن كبير من بلادي وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبنانية وداعا ⁧‫الياس الرحباني ، شكرا لعطائك،ولوفائك لوطننا ⁧‫، أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان ، ‏أتقدم بأحر التعازي للعائلة الرحبانية أجمع وبالأخص نينا، جاد وغسان.