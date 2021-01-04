الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة كورية جنوبية في الخليج

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:21 م
احتجاز سفينة
احتجاز سفينة
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية، بأن الحرس الثوري احتجز سفينة كورية جنوبية في الخليج.

 

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، احتجاز سفينة في مياه الخليج، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوروبية.

 

وحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري فقد تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي وسحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران.

 

وكان الحرس الثوري، أعلن احتجازه ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز، منذ نحو ثلاث أسابيع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ايران الخليج الحرس الثوري الايراني احتجاز سفينة كورية

أخبار تهمك

بعد شائعات وفاته بكورونا.. مفاجآت بشأن الحالة الصحية لوائل الإبراشي

منذ أقل من ساعتين

الموت يفجع صلاح عبد الله

منذ ساعة و 28 دقيقة

بشرى سارة في الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

منذ 33 دقيقة

أبرزها "الدائري الإقليمي".. إغلاق 6 طرق ومحاور رئيسية

منذ حوالي 12 ساعة

ساسي يثير الغضب داخل الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ حوالي 20 ساعة

مسحة طبية جديدة لعمرو السولية

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة قبل مواجهة سونيديب بدوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

النيابة تحيل سائق توك توك اغتصب زوجة والده للجنايات

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

إيران في مهب الريح.. اشتعال صراع الناقلات بين طهران والغرب في مضيق هرمز؟

بعد احتجازها في مضيق هرمز.. إيران تكشف ماذا فعلت بالناقلة البريطانية؟

إيران تفرج عن إحدى ناقلتي النفط البريطانيتين

طهران تتحدث عن "وسيط" من لندن.. وسفينة بريطانية تعبر هرمز

عاجل.. الأمن الأوكراني يحتجز ناقلة نفط روسية

إيران تصادر ناقلة نفط أجنبية لتهريب الوقود في الخليج

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:03 م

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

09:00 ص

النيابة تحيل سائق توك توك اغتصب زوجة والده للجنايات

01:33 م

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

07:59 م

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

12:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى