الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة كورية جنوبية في الخليج

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية، بأن الحرس الثوري احتجز سفينة كورية جنوبية في الخليج.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، احتجاز سفينة في مياه الخليج، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوروبية.

وحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري فقد تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي وسحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران.

وكان الحرس الثوري، أعلن احتجازه ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز، منذ نحو ثلاث أسابيع.