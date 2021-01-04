اسعار الذهب تقفز 13 جنيه في الجرام الواحد

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

سجلت اسعار الذهب في مصر زيادات قوية خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث صعد سعر الجرام نحو 13 جنيه بعد ارتفاع السعر العالي.



 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 720 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 24 سجل 960 جنيهًا، والجنيه الذهب 6720 جنيهًا.

 

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بنسبة 1.68%، حيث صعد سعر الأوقية إلى نحو 31.81 دولار، لتسجل الأوقية 1930.4 دولار في تمام الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

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