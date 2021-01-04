



(رابط مفعل) الاستعلام عن موعد صرف العلاوات الخمس 2021 عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي





موعد صرف العلاوات الخمس 2021 ، تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة من قبل المستفيدين من العلاوات الخمس والتي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي حيث تقوم بتنظيم مواعيد الصرف والأماكن التي يتم استلام منها المبالغ المستحقة وذلك عبر مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات ، الجدير بالذكر ان من يتم صرف هذه العلاوات قد بلغ عددهم حوالي اثنين مليون مواطن من بينهم مليون مواطن تابعين للقطاع الحكومي والبقيه منقسمة ما بين القطاع الخاص والعام حيث يتم صرف هذه المبالغ كل ثلاثة اشهر عن المدة من الأول من يوليو 2006 حتى الأول من يوليو 2015.





موعد صرف العلاوات الخمس 2021

أعلنت وزارة الضمان الاجتماعي نيتها في صرف العلاوات الخمس خلال الأيام المقبلة حيث قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للتأمينات انه سيتم صرف المبالغ المستحقة مع معاش شهر يناير الحالي ،الجدير بالذكر ان قيمة المبلغ الذي سيتم تقسيمه بين مستحقي العلاوات الخمس قد بلغ حوالي سبعة مليار جنيها حيث سيتم صرف المبلغ علي دفعات للفئات الأولي ثم الثانية وأخيرا الثالثة حيث يمكن الاستعلام عن موعد الصرف من خلال الرقم القومي عبر الرابط الإلكتروني التي خصصته الوزارة والتي سننشره لكم من خلال السطور التالية .





خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس

- تسجيل الدخول عبر الرابط الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي ( اضغط هنا ).

- اضغط علي اختيار الاستعلام عن العلاوات الخمس 2021 .

- قم بتسجيل الرقم القومي الخاص بك .

- تأكد من صحة البيانات التي قمت بتسجيلها .

- اضغط علي زر استعلام



