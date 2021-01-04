محافظ الفيوم يناقش خطط الرصف وأعمال رد الشئ لأصله

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"الأنصاري": الخطة الاستثمارية للرصف العام الحالي تشمل 47 طريقًا بإجمالي 82 كم



محافظ الفيوم: لجنة لاستلام جميع مشروعات رد الشئ لأصله





عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء مجالس المدن وعدد من مديري المديريات، لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات الرصف بالخطة الإضافية القديمة، والخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 20202021، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهنس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس أحمد حسن وكيل وزارة الطرق والكباري، والمهندس محمد مصطفى مدير عام الصيانة بهيئة الطرق والكباري، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، ومدير عام الطرق بالفيوم، ومدير عام إدارة التخطيط بالمحافظة، ومسئولي مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعى، والتليفونات.



قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ استمع - خلال الاجتماع - لتقرير مفصل من وكيل وزارة الطرق والكباري، حول موقف الطرق التي يجري رصفها بمختلف أنحاء المحافظة بالخطة الإضافية القديمة، والخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 20202021، ووجه المحافظ بنقل معدات الرصف الموجودة بمجلس مدينة الفيوم إلى مديرية الطرق، لتسهيل الأعمال وإنجازها في أسرع وقت ممكن، كما كلف رئيس مدينة الفيوم بسرعة إعداد مقايسة لعمل بلدورات بشارع السد العالي بعد الانتهاء من رصفه، كونه أحد مداخل المدينة الرئيسية، وكذلك إجراء رفع مساحي للميدان الكائن بالشارع جهة الطريق الدائري للوقوف على أعمال التطوير اللازمة له وتكليف إحدى الجهات بتنفيذها.



وأكد محافظ الفيوم على ضرورة تنفيذ كافة أعمال الرصف وفقًا للاشتراطات والمواصفات الهندسية والفنية، بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة والانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية قبل بدء عملية الرصف، مع وضع أولوية للطرق الرابطة بين المراكز، وكذلك الطرق التي بدأ العمل في رصفها، والطرق الحيوية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لاستلام جميع المشروعات والتأكد من مطابقتها للمواصفات.



وكشف محافظ الفيوم، عن الخطة الاستثمارية لرصف الطرق للعام المالي الحالي تشمل 47 مشروعًا بإجمالي أطوال 82،3 كم، بتكلفة إجمالية 218 مليون جنيه، مشيرًا إلى بدء أعمال الرفع المساحي لعدد 37 مشروعًا منها بتكلفة 193،4 مليون جنيه، ووجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بتوفير ماكينة لتخطيط الطرق التي يتم رصفها، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطريق الدائري حول مدينة الفيوم، وتجميل الجزيرة الوسطي بالطريق للحفاظ على الشكل الجمالي.



ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا خطة رد الشئ لأصله، وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في استغلال المبالغ المالية المخصصة لرد الشئ لأصله بمديرية الطرق ومجالس المدن، في صيانة ورصف الطرق بمختلف المراكز قبل 30 يونيو القادم، مشيرًا أن جميع أعمال رد الشئ لأصله بمشروعات البنية التحتية، ستقوم باستلامها لجنة مشتركة من مديرية الطرق، والهيئة العامة للطرق، والإدارات الهندسية بمجالس المدن، وكلية الهندسة والمستشار الهندسي للمحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالكود المصري في تنفيذ الأعمال، وعدم شروع أي جهة في تنفيذ أعمال رد الشئ لأصله إلا بعد عرض المقايسات اللازمة والجداول الزمنية على اللجنة المشكلة بهذا الشأن.