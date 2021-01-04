



استعلام فاتورة التليفون الارضي يناير 2021.. الخطوات وكيفية السداد الإلكتروني عبر رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات billing.te





فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 | مع حلول السنة الجيدة كثر البحث عن موعد إصدار فاتورة الخطوط المنزلية وكذلك خطوات الاستعلام عن قيمة الفاتورة وطرق الدفع والمهلة المحددة وغير ذلك من الأمور في ظل تأكيد الشركة المصرية للاتصالات لعملائها إتاحة هذه الخدمات من خلال الإنترنت بدلا من الذهاب إلى مقرات الشركة أو السنترالات والتعرض لمخاطر انتقال العدوى، كذلك لتوفير وقت عملاء الشركة، و جهتنا ننشر رابط وخطوات الاستعلام من موقع الشركة https://billing.te.eg/ar-eg وكذلك كيفية السداد.





فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021

ويأتي فتح خاصية الاستعلام وسداد الفواتير عبر الإنترنت ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها كافة قطاعات الدولة للحد من انتشار فيروس كوونا.





ويمكنكم الآن معرفة فواتير التليفونات الأرضي باتباع خطوات بسيطة .





وتتلخص هذه الخطوات فيما يلي :





- فتح الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات ( اضغط هنا ).

- بعد ذلك كتابة الكود الخاص بالمحافظة التابع لها.

- فيما يقوم المستعلم بإدخال رقم الهاتف الخاص به،ثم رقم الهاتف التليفون الأرضي الذي يريد الاستعلام عنه.





طرق دفع الفواتير

كذلك هناك إمكانية الدفع بعدة طرق لا يلزم معها الذهاب إلي الفروع الخاصة بالشركة.





فيما يخص الدفع الإلكتروني، يكون عبر الضغط علي زر الدفع مع إدخال رقم الفيزا الخاص بالمواطن.





أخيرا، من الممكن السداد باستخدام خدمة فوري أو مصاري، أو عبر الحساب البنكي الخاص بك أو من خلال أي ماكينة الصرف الآلي للبنوك.





مهلة السداد

تمنح الشركة عملائها فترة شهر ماح لسداد فاتورة يناير دون دفع غرامة تنتهي في يوم 14 فبراير 2021.





فيما تقوم الشركة بعدها بتحويل الخدمة إلي نظام الاستقبال فقط يوم 15 فبراير 2021 ولمدة شهر.





ثم تقوم الشركة بعدها برفع الخط مؤقتًا من الخدمة في 15 مارس 2021 مع فرض غرامة تأخير على المتأخرين في سداد الفاتورة .



