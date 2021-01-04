نادي بوروسيا دورتموند محبط بسبب الجماهير

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
علق المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند هانز-يواخيم فاتسكه على إزاء استمرار الحاجة إلى إقامة مباريات الدوري الألماني لكرة القدم بدون جماهير بسبب فيروس كورونا.

وأكد فاتسكه تقبله لأسباب خلو المدرجات من الجماهير، لكنه لا يزال يرى أن الأجواء تفتقد الروح المنشودة.

وقال فاتسه في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" اليوم الاثنين :"الأجواء تحبطني أكثر وأكثر في كل شهر."

وأضاف :"الآن تجلس في جو معقم. مع الالتزام بالتباعد والكمامات، هو أمر فظيع."

وخلال تحسن الأوضاع في ألمانيا فيما يتعلق بجائحة كورونا قبل أشهر قليلة، جرى السماح لعدد من المشجعين بحضور مباريات دورتموند، لكن حالات العدوى تتزايد من جديد في الوقت الحالي.

وقال فاتسكه :"عندما حضر نحو عشرة ألاف مشجع في مباراتينا أمام مونشنجلادباخ وفرايبورج، دمعت عيناي من الفرح، وكذلك فعل الكثيرون."

وأضاف فاتسكه أن التداعيات الاقتصادية للأزمة ستستغرق بعض الوقت حتى تصبح واضحة، لكن البث التليفزيوني على الأقل يأتي بالعائدات ويمنح الجماهير فرصة الاستمتاع بالمباريات.

وتابع :"تقييمات المشاهدة التليفزيونية تظهر بشكل متزايد أن كرة القدم يمكنها على الأقل لأن تمنح الناس بعض المتعة والمرح في هذه الأوقات الصعبة."

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