نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
أعلن محمد اشرف "روقة" لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك إصابته بفيروس كورونا المستجد عقب انتهاء مواجهة إنبي الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب "روقة" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام " الحمدلله هلى اقداره، الحمدلله على قضاءه، إيجابي كورونا".

ويخضع "روقة" إلى العزل المنزلي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث يتابع حالته بشكل مستمر مع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

في سياق متصل فاز فريق الزمالك على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد بترو سبورت في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط بالفوز في 3 مواجهات والتعادل في مباراة وحيدة.

حيث خاص الزمالك 4 مواجهات في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث فاز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، وعلى سموحة بهدفين نظيفين، وعلى إنبي بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله.

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