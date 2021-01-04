مياه المنيا: 985 مليون جنيه خدمات مياه وصرف صحي بمركز أبوقرقاص

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صرح المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أنه تم تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز أبوقرقاص بتكلفة إجمالية (985،666،915) تقريبا، وذلك في عام ٢٠٢٠؛ بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.



وأضاف في بيان الشركة، أن الخدمات شملت فيما يخص المبادرة الرئاسية "حياه كريمة": "قرية شيبه، وقرية جريس"، إحلال وتجديد شبكات المياه بإجمالي مليون ومائتان خمس وثمانون ألفا وخمسمائة واثنان وعشرون جنيهًا.



وفيما يخص الشئون التجارية عدد التوصيلات والعدادات الميكانيكية التي تم تركيبها خلال عام 2020، 1259 عدادًا وتم تركيب عدادات ميكانيكية قائمة انتظارعن السنين السابقة 7000 عداد وعدد العدادات مسبوقة الدفع التي تم تركيبها 1357 عدادًا وزيادة عدد المشتركين عن العام الماضي عام 2019، 100 ألف مشترك، ووصل العدد خلال هذا العام 2020، 103 ألآلاف مشترك بزيادة 3 آلاف هذا العام، وعدد توصيلات الصرف الصحي 67 توصيلة وتم عمل توصيلات للأسر الأكثر احتياجًا عن طريق الجمعيات الأهلية بمبلغ مائتان وثلاث وسبعون ألفا وثماني وسبعون جنيهًا تقريبًا.



وقال إنه حفاظا على المال العام، تم تشكيل لجنة للتوصيلات الخلسة وعمل محاضر وتجميع مبالغ مالية بمقدار مليون وأربعمائة وتسع ألفًا تقريبًا مما ترتب عليه زيادة إيرادات الفرع.