3 أسباب للوفيات.. أسرار جديدة عن واقعة مستشفى الحسينية

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مازالت واقعة مستشفى الحسينية بالشرقية مسيطرة على الرأي العام خلال الساعات الحالية، بعد ما شهدته المستشفى من أحداث أبرزها وفاة عدد من المصابين بفيروس كورونا داخل العناية المركزة للمستشفى.



وكان فيديو تم تناوله على صفحات التواصل الاجتماعي، من داخل مستشفى الحسينية المركزي، يظهر وفاة عدد من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاده بالمستشفى، وهو ما نفاه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية الذي أكد أن الوفيات ليست بسبب نقص الأكسجين ولكن بسبب الأمراض المزمنة التي كان يعاني منها المرضى.



الأسباب الحقيقية للوفاة

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان، خالد مجاهد، أن شبكة الغازات بالمستشفى تعمل بكفاءة عالية، حيث كان الخزان يحتوي على 500 لتر من غاز الأكسجين الطبي، بالإضافة إلى تواجد شبكة غازات احتياطية بالمستشفى، متصل بها 24 اسطوانة أكسجين طبي، وتواجد 45 إسطوانة أكسجين كمخزون استراتيجي بالمستشفى، مضيفًا أن جميع أقسام المستشفى تعمل بكامل طاقتها وجميع المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة لهم.



وأشار مجاهد إلى أن حالات الوفاة الأربع التي وقعت، السبت، بوحدة الرعاية المركزة بمستشفى الحسينية حدثت في فترات زمنية مختلفة، وأغلبهم من كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة ولديهم مضاعفات مرضية نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية ووفاتهم.



استدعاء مصور الفيديو

وفي الساعات الأخيرة، استدعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، الشاب "أحمد ممدوح" مصور فيديو واقعة وفاة أربعة حالات مرضى فيروس كورونا محتجزين بالعناية المركزة بمستشفى الحسينية المركز، وأن الوفيات جاءت بسبب نقص الأكسجين، وذلك لسؤاله فى الواقعة.





حقيقة إنذار الممرضة

وعلى جانب آخر، نفى الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأنباء المتداولة عن إنذار الممرضة التي ظهرت بمقطع فيديو وفاة حالات كورونا داخل عزل مستشفى "الحسينية" المركزي.



وأوضح وكيل الوزارة، أنه اطمأن على الممرضة واعطاها راحة لحداثة سنها، مؤكدًا أن كل ما يُثار بشأنها شائعات، مؤكدا على تحويل أمن المستشفى للتحقيق، موضحًا أن تحقيقات النيابة العامة لا تزال جارية في الواقعة.



يذكر أن وزارة الصحة المصرية كانت قد أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 1309 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و64 وفاة، وبلغ إجمالي المصابين في مصر بفيروس كورونا بلغ 142187 حالة من ضمنهم 113898 حالة تم شفاؤها، و7805 حالات وفاة.





