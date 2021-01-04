"صحة كفر الشيخ" تنفي إقالة مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي

نفت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ما تردد عن إقالة أو إيقاف الدكتور أحمد مصباح، مدير مستشفى الحامول المركزي، عقب نشر إستغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد فيها نقص الأكسجين لديه في المستشفى وهو ما يعرض المرضى في العناية للخطر.

وكشفت سلام، خلال تصريحات خاصة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد طلب الدكتور أحمد مصباح للتحقيق معه في المحافظة فيما قام بنشره، وحتى الأن لم يصدر أي قرار نهائيًا بشأنه.

وكان الدكتور أحمد مصباح، مدير مستشفى الحامول المركزي، قام أمس بنشر استغاثة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيها: "أي حد متوفر لديه أسطوانات أكسجين لمدة ساعة.. المستشفى في احتياج ضروري".

فيما أعلنت إدارة مستشفى الحامول المركزي بكفر الشيخ استقرار الحالة الصحية لجميع الحالات الموجودة بها عقب وصول سيارات الأكسجين للمستشفى.

فيما عقّبت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه لا يُوجد أي مشكلة في مخزون الأكسجين الموجود بالمستشفيات خاصة العزل، لافتة إلى أنها تتابع الوضع هناك لحظة بلحظة بتوجيهات صارمة من وزيرة الصحة والسكان.

وتابعت أن سيارة الأكسجين كانت في طريقها للمستشفى وقت كتابة مدير المستشفى استغاثته، وبالفعل وصلت في الوقت المحدد لها.

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