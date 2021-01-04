محافظ قنا: "حياة كريمة" تغطي 75% من التجمعات السكانية (فيديو)

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن ميزانية محافظة قنا اقتربت من 5 مليار جنيه، وهو رقم ضخم لمحافظة في صعيد مصر وهو يؤكد اهتمام الدولة بالصعيد.

وأشار "الداودي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، إلى أن مبادرة حياة كريمة تعتبر إحدى المبادرات العديدة التي تستهدف رفع كفاءة مستوى محافظات الصعيد، موضحا أنه تم الانتهاء من تطوير 32 قرية خلال المرحلة الأولى من "حياة كريمة".

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة المراكز التي تغطيها مبادرة حياة كريمة في محافظة قناة لتشمل 5 مراكز، وهو ما يعادل 75% من التجمعات السكانية في المحافظة.

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