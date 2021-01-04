محمد منير نجاح جديد يحققه الشاعر راؤول مع الكينج







ودخلت أيضًا الأغنية قائمة الأغاني الأكثر استماعا على"يوتيوب" فضلًا عن إشادات الجمهور بها.







أغنية "باب الجمال" من كلمات: أحمد حسن راؤول، وألحان: سامر أبو طالب، وتوزيع: عمر إسماعيل، الهندسة الصوتية والماستر: أمير محروس.





يحصد الشاعر أحمد حسن راؤول ،ثمار نجاحه مع الكينج محمد منير، من خلال أحدث أعماله"باب الجمال" والتي حققت مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب" وذلك عقب طرحها بأيام قليلة.