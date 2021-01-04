محافظ المنيا يوجه رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية لجميع المستشفيات

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية والمرور على المستشفيات والوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، للتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية، وتواجد الاطقم الطبية والتمريض، والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

دعا المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية الى ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود، ومتابعة الاحتياجات الفعلية، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهه جائحة كورونا للخروج بالوطن من هذه الازمة، مؤجها الشكر لكافة الاطقم الطبية والتمريض لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه تابع اللواء أ.ح احمد السايس رئيس مركز ملوي، الحالة العامة بمستشفى الصدر والحميات ومستشفى ملوي العام ومستشفى عزل ملوي، حيث تم التأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية اللازمة. وأكد السايس على توافر الاكسجين بالإضافة الى اسطوانات الغاز بجميع المستشفيات.



كما تابع الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ابوقرقاص، سير العمل بمستشفى الفكرية العام، كما تم التأكد من توافر الاطقم الطبية والتمريض، واسطوانات الغاز، والتأكد من حسن معاملة المرضي.



واكد محافظ المنيا، على تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية لاستقبال اى شكاوي او استفسارات على مدار الساعة، لتلقى أى شكاوى أو استفسارات خاصة بفيروس كورونا المستجد على أرقام (114- 2342200- 2320001) بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أو عن طريق الواتساب من خلال رقم خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، أو من خلال رقم الشكاوى الحكومية التابع لمجلس الوزراء 16528، أو عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة 105، 15335.