صحة المنيا تنفي نقص الأكسجين بمستشفى حميات ملوي

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
نفت مديرية الصحة بالمنيا جملة وتفصيلا ما تردد في أحد المواقع الإخبارية حول اقتراب نفاد الأكسجين بداخل مستشفى حميات ملوي للعزل بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.
وأكد دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، موضحا ان مستشفى حميات ملوي ليس بها مرضي كورونا، حيث يتم استقبال مرضي كورونا بمستشفى العزل الجديدة ومستشفي صدر ملوي،وأضاف وكيل وزارة الصحة ان مستشفى حميات ملوي بها حالتين فقط يتم علاجهما "امراض متوطنة " وليس كورونا.
ودعا وكيل وزارة الصحة الى ضرورة تحري الدقة والصدق في نشر الاخبار وتداولها لعدم نشر البلبلة واثارة الخوف والفزع لدى المواطنين.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد أكد في تصريحات صحفية أمس ان هناك 16 مستشفى داخل محافظة المنيا المخصصة لحالات كورونا، تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة، موضحا توافر الاكسجين بالإضافة الى أسطوانات الغاز بجميع المستشفيات من خلال 5 تانكات بمستشفيات عزل ملوي، صدر المنيا، المنيا العام، جراحات اليوم الواحد وكذلك صدر وقلب الجامعة.

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