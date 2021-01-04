ضبط 507 مخالفات مرافق متنوعة و60 شيشة في فرشوط بقنا (صور)

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تمكنت حملة مكبرة بقيادة اللواء علاء الطوخي، نائب مدير امن قنا لقطاع الشمال، والعميد احمد أبوبكر، رئيس مركز فرشوط، من ضبط عدد من المخالفات من الاشغالات والمقاهي المخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

وتمكنت الحملة التي شارك فيها حافظ محمود، نائب رئيس المدينة وقوات من المرافق، من ضبط 507 حالة مخالفة متنوعة، منها 36 حالة اشغال جزء من الطريق العام، و27 حالة ممارسة مهنة بائع متجول بدون ترخيص، و15 حالة مخالفة قانون نظافة.

كما ضبطت الحملة 7 حالات إدارة منشاة بدون ترخيص و29 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و217 إزالة إدارية، بالإضافة الى ضبط 60 شيشة.

