النيابة تحيل سائق توك توك اغتصب زوجة والده للجنايات

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أمرت نيابة حلوان بإحالة، سائق توك توك بتهمة اغتصاب زوجة والده بالإكراه إلي محكمة الجنايات.



ورد بلاغ للمقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من المواطنة "إيمان. أ.ع"، 47 سنه ربة منزل ومقيمة بمنشية جمال عبد الناصر حلوان، ضد (نجل زوجها المتوفى) ويدعى "إسلام عربي فرج حسن"، 21 سنة سائق توكتوك ومحل سكنه المقطم مساكن، ومقيم حاليا مع زوجة أبيه في نفس الشقة والسابق اتهامة في القضية رقم 253 لسة 2018 جنح الأميرية قتل (تم ضبطه) وخرج من السجن حديثًا.

وذلك لقيام المتهم بالتعدي عليها جنسيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج كرها عنها وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المبلغة أقر وأعترف بقيامة بارتكاب الواقعة.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.