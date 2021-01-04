محافظ قنا: 37 مصابا بكورونا في مستشفيات الإقليم (فيديو)

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة مستقر، حيث يبلغ عدد المصابين في المستشفيات 37 مصاب منهم 3 مواطنين على أجهزة التنفس الصناعي.





وأشار "الداودي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك التزام كامل داخل المحافظة بالإجراءات الاحترازية، حيث لا يوجد تجمعات في المحافظة، والمواطنين يرتدون الكمامة، فضلا عن القيام بعمليات التطهير والتعقيم لمختلف المنشآت.



