محافظ البحيرة يتابع أعمال تطوير محطة مياه "كوم القناطر" بتكلفة 126 مليون جنيه (صور)

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تفقد قبل قليل، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أعمال تطوير محطة مياه كوم القناطر المقامة على مساحة 8940 متر بربع بطاقتة إنتاجية 43 ألف متر مكعب يوم، حيث وصلت معدلات التنفيذ 98%، وتخدم 122 ألف نسمه من أهالي قرى "كوم القناطر، أطراف نديبه، بطورس، جواد حسنى، بلقطر، قافلة، والكوم الأخضر"، ثم تفقد منظومة معالجة المياه والغسيل وإعادة استخدامها ومعالجتها واستخدامها للشرب.



وأكد "أمنة" أن المحافظة شهدت طفرة كبيرة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لرفع كفاءة محطات مياه الشرب لمواجهة مشاكل انقطاع وضعف المياه للتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وأن خطة تنفيذ تلك المشروعات يتم العمل بها على قدم وساق وفقًا للبرنامج الزمني المحدد لتلبية احتياجات المواطنين من تلك المرافق الأساسية، مشيرا أن الدولة تسير للأمام بخطي ثابتة وواعدة لتحقيق طموحات الموطنين وأن حجم ما تم خلال الفترة الماضية خير شاهد على تلك الإنجازات التى تتحقق يوما بعد يوم.



واستمع محافظ البحيرة لشرح تفصيلي استعرض خلاله رئيس شركة مياه الشرب عن مراحل إحلال تجديد المحطة الذي تشهده المحطة والتى ستؤدي لتحسين ضغوط المياه بهذه القرى، مشيرا إلي أن أعمال التطوير جاءت على أحدث النظم القياسية والمواصفات العالمية، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن ما تم إنجازه من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.



شارك في الجولة كلا من المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، والمهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبو حمص وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.