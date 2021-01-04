"أخوها دبحها في التاكسي".. كواليس مقتل سيدة ثلاثينية بالجيزة

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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة مصابة بجرح ذبحي بطريق الواحات، وتبين أن شقيقها وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض عليه وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.







وورد إخطارًا للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بتلقي المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة، مقيمة بمنطقة فيصل بحي الهرم، بطريق الواحات بدائرة القسم وبها جروح متفرقة والعثور بجوارها على هاتفها المحمول.







وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة وتوصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق المجني عليها ويعمل سائق، مقيم بمنطقة الجيزة.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة المقدم مصطفى زيدان وكيل فرقة اكتوبر، وضبطه وتبين أنه مصاب بجرح قطعي بالذقن.





وبمواجهته إعترف أمام العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر بإرتكاب الواقعة وقرر بوجود خلافات بينه وبين زوجته وأهليتها بسبب شقيقته، فعقد العزم على قتلها، وفي سبيل تنفيذ مخططه الإجرامي قام بإعداد سلاح أبيض "خنجر" وإنتظار المجني عليها بطريق عودتها محل إقامتها متخفيًا بمنطقة زراعية مستقلًا سيارة أجرة ولدى مشاهدته لها قام بمفاجأتها وتهديدها بالسلاح الأبيض وإقتيادها لداخل السيارة والتعدي عليها بعدة طعنات فأودى بحياتها.







وأضاف خلال التحقيقات التي أجريت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بأنه تخلص من جثتها بإلقائها بمكان العثور مشيرًا بحدوث ما به من إصابات نتيجة مقاومة المجني عليها له، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض، السيارة "المستخدمين في إرتكاب الواقعة"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.