نسرين طافش فى أحدث جلسة تصويرية لها

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تحرص الفنانة نسرين طافش على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها اعتمدت على فستان طويل ملون، وشعر منسدل ومكياج خفيف أظهر جمال ملامحها.







يشار إلى أن "الوجه الآخر" أحدث ظهور لنسرين طافش، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وبطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، وأحمد سعيد عبد الغني، وأحمد سلامة، ومادلين طبر، وعماد رشاد، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.