نسرين طافش فى أحدث جلسة تصويرية لها

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة نسرين طافش على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها اعتمدت على فستان طويل ملون، وشعر منسدل ومكياج خفيف أظهر جمال ملامحها.



يشار إلى أن "الوجه الآخر" أحدث ظهور لنسرين طافش، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وبطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، وأحمد سعيد عبد الغني، وأحمد سلامة، ومادلين طبر، وعماد رشاد، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.

أخبار تهمك

ريال مدريد يتحرك لاستعادة نجمه السابق

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يرفض عرض أهلي جدة لضم نجمه

منذ ساعتين

أول رسالة موسيماني لصفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

ساسي يثير الغضب داخل الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ حوالي 19 ساعة

عمار حمدي يطلب العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

أبرزها "الدائري الإقليمي".. إغلاق 6 طرق ومحاور رئيسية

منذ حوالي 10 ساعة

بشرى سارة في الزمالك

منذ ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

منذ ساعة و 24 دقيقة

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ حوالي 18 ساعة

انقسام في برشلونة بشأن مصير ميسي

منذ ساعتين

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

07:59 م

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

12:06 م

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

10:01 ص

بشرى سارة في الزمالك

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى