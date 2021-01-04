برلماني: افتتاح الرئيس لمعرض التكنولوجيا خطوة هامة نحو تعميق صناعة السيارات محليا

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة


ثمن النائب احمد مهنى عضو مجلس للنواب والأمين العام لحزب الحرية المصري افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة"، مشيرا إلى أن الدولة تحرص دائما على دعم اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة وكافة أجهزة الدولة المعنية.

واكد مهنى خلال البيان الصادر له، على اهمية التوسع في استخدام المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي والبدء في تنظيم معرض بمشاركة كبريات الشركات المصنعة للسيارات الذي يتضمن أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال، مشيرا إلى أن افتتاح اليوم يساهم وبشكل كبير في منح حافز نقدي ملائم للمواطنين من مالكي السيارات المتقادمة، والراغبين في إحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وياتي ذلك كدعم للإجراءات التمويلية للتعاقد.

واشار عضو مجلس النواب، إلى ان مبادرة تحويل وإحلال المركبات تمثل خطوة هامة نحو تعميق هذه الصناعة الحيوية محليًا، فضلا عن جذب استثمارات جديدة سواء فى مجال تصنيع السيارات أومكوناتها، مما يساهم في إنجاز كبير لتحقيق التنمية المستدامة للدولة.

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