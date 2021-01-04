هنا الزاهد توجه له رسالة إلى زوجها أحمد فهمي.. فماذا قالت

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة هنا الزاهد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات.

ونشرت هنا الزاهد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها ظهرت فيها برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، وعلقت قائلة"نورتني فى أهم خطوة بعملها فى حياتي وهى مسلسل حلوة الدنيا سكر.


يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد فيلم "الغسالة" والذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب.

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