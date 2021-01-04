إطلاق أكبر مسابقة فى الشرق الاوسط فى الابتكار الاخضر

فى اطار مبادرات مؤسسة اضواء المستقبل للتنمية FLDO وتقديم مبادرات للمستقبل فى إعادة التدوير والسعي المستمر نحو التنمية المستدامة وأهدافها وبما يتماشى مع اهدافها لـ 2030 فقد أعدت أضواء المستقبل مسابقة "دايرة" لدعم ابتكارات و نماذج مشروعات اعادة التدوير للشباب "الابتكارالأخضر" وتحت رعاية وزارة التضامن الأجتماعي ووزارة البيئة وجهاز شئون البيئة و جامعةحلوان وكلية الفنون التطبيقية وشركة بسيطة "مبادرة فرينيل VeryNile" و بدعم و تمويل مؤسسة دروسوس.

و تتركز المسابقة فى مجالات وابتكارات إعادة تدوير الخشب و القماش والبلاستيك و تستهدف شباب جمهورية مصر العربية من سن 21 الي 45 سنة و سوف تُطلق حملة مكثفة للإعلان عن المسابقة و شروطها و يشارك لجان تحكيمية على اعلى مستوى من الخبراء و الاستشاريين واساتذة الجامعات وخبراء التنمية و البيئة و تأتى المبادرة فى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بتطوير إعادة التدوير بمصر وخلق فرص عمل فى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية بمصر و معاً سوف نقود قاطرة التنمية المستدامة و إبتكار نماذج تساهم بفاعلية في حماية البيئة و استثمار مواردنا بسواعد شباب مصر وتحيا مصر بمبادرته و شبابها و معا للمستقبل فى الابتكار الأخضر.